На железнодорожном переезде в направлении из Рязани произошло ДТП

На Куйбышевском шоссе произошло ДТП на железнодорожном переезде в направлении из Рязани. По информации очевидцев, ДТП временно затруднило движение транспорта в сторону выезда из города.

На Куйбышевском шоссе произошло ДТП на железнодорожном переезде в направлении из Рязани. Об этом сообщили местные жители в сообществе «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей» в соцсетях.

По информации очевидцев, ДТП временно затруднило движение транспорта в сторону выезда из города.

Пока данных о пострадавших нет. Информация о причинах ДТП уточняется.

Фото: «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».