На железнодорожном переезде в направлении из Рязани произошло ДТП
На Куйбышевском шоссе произошло ДТП на железнодорожном переезде в направлении из Рязани. По информации очевидцев, ДТП временно затруднило движение транспорта в сторону выезда из города.
На Куйбышевском шоссе произошло ДТП на железнодорожном переезде в направлении из Рязани. Об этом сообщили местные жители в сообществе «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей» в соцсетях.
По информации очевидцев, ДТП временно затруднило движение транспорта в сторону выезда из города.
Пока данных о пострадавших нет. Информация о причинах ДТП уточняется.
Фото: «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».