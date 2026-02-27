На девяти участках трассы М-5 в Рязанской области изменили схему движения

На автодороге начали устранять дефекты покрытия. Из-за проведения работ с 27 февраля временно изменена схема движения и введено ограничение скоростного режима на следующих участках трассы М-5 «Урал»: 174 — 177 км (Рыбновский округ); 178 — 180 км (Рязанский округ); 182 — 183 км (Рязань); 185 — 187 км (Рязань); 212 — 222 км (Рязанский округ); 238 км (мост, Спасский округ); 245 км (мост, Спасский округ); 247 км (мост, Спасский округ); 250 — 258 км (Спасский округ). По мере завершения работ ограничения на участках будут снимать.

