На автодороге начали устранять дефекты покрытия. Из-за проведения работ с 27 февраля временно изменена схема движения и введено ограничение скоростного режима на следующих участках трассы М-5 «Урал»: 174 — 177 км (Рыбновский округ); 178 — 180 км (Рязанский округ); 182 — 183 км (Рязань); 185 — 187 км (Рязань); 212 — 222 км (Рязанский округ); 238 км (мост, Спасский округ); 245 км (мост, Спасский округ); 247 км (мост, Спасский округ); 250 — 258 км (Спасский округ). По мере завершения работ ограничения на участках будут снимать.

На девяти участках трассы М-5 в Рязанской области изменили схему движения и ограничили скоростной режим из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

На автодороге начали устранять дефекты покрытия. Из-за проведения работ с 27 февраля временно изменена схема движения и введено ограничение скоростного режима на следующих участках трассы М-5 «Урал»:

  • 174 — 177 км (Рыбновский округ);
  • 178 — 180 км (Рязанский округ);
  • 182 — 183 км (Рязань);
  • 185 — 187 км (Рязань);
  • 212 — 222 км (Рязанский округ);
  • 238 км (мост, Спасский округ);
  • 245 км (мост, Спасский округ);
  • 247 км (мост, Спасский округ);
  • 250 — 258 км (Спасский округ).

По мере завершения работ ограничения на участках будут снимать.