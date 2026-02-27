Мусоровоз застрял в рязанском дворе и повредил электрический столб
Инцидент произошел во дворе дома № 68/22 на улице Новой. Из-за неочищенной дороги автомобиль «Эко-Пронска» застрял во дворе. «Машина крепко села, да еще и столб электрический повредила. Вот пусть теперь коммунальщики бодаются. Может начнут работать уже», — отметили в посте.
