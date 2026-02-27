Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
511
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 062
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
597
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 255
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 28 февраля — 1 марта
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ покажут балет «Золушка», а в театре кукол пройдет премьерный показ спектакля «Жизель».

В областном дворце культуры и искусств состоится концерт «Эстетика любви» вокально-хорового ансамбля «Эстетика», а в филармонии рязанский камерный оркестр исполнит программу «История любви».

Во Дворце культуры «Приокский» пройдёт традиционный открытый фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан»

В выставочном зале художественного музея им. И. П. Пожалостина откроется выставка художника и куратора Леонида Агальцова «От лица летящей птицы/ Концерт № 24».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».