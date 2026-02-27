Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 28 февраля — 1 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ покажут балет «Золушка», а в театре кукол пройдет премьерный показ спектакля «Жизель».

В областном дворце культуры и искусств состоится концерт «Эстетика любви» вокально-хорового ансамбля «Эстетика», а в филармонии рязанский камерный оркестр исполнит программу «История любви».

Во Дворце культуры «Приокский» пройдёт традиционный открытый фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан»

В выставочном зале художественного музея им. И. П. Пожалостина откроется выставка художника и куратора Леонида Агальцова «От лица летящей птицы/ Концерт № 24».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».