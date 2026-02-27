В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На сцене МКЦ покажут балет «Золушка», а в театре кукол пройдет премьерный показ спектакля «Жизель».
В областном дворце культуры и искусств состоится концерт «Эстетика любви» вокально-хорового ансамбля «Эстетика», а в филармонии рязанский камерный оркестр исполнит программу «История любви».
Во Дворце культуры «Приокский» пройдёт традиционный открытый фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан»
В выставочном зале художественного музея им. И. П. Пожалостина откроется выставка художника и куратора Леонида Агальцова «От лица летящей птицы/ Концерт № 24».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».