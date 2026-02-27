Комитет Госдумы рассмотрит проект о беспилотных автомобилях

Комитет Госдумы по транспорту готов быстро рассмотреть закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Это заявление сделал Павел Федяев, первый зампред комитета, в интервью РИА Новости. Федяев отметил, что беспилотные автомобили уже проехали 9,5 миллионов километров по трассам без аварий, что доказывает готовность технологии к использованию. Отмечается, что законопроект установит правила для беспилотного транспорта, определит ответственность производителей и владельцев, а также введет строгие требования к безопасности. Это позволит начать использование автомобилей пятого уровня автономности на дорогах уже в 2028 году.

Комитет Госдумы по транспорту готов быстро рассмотреть закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Это заявление сделал Павел Федяев, первый зампред комитета, в интервью РИА Новости.

Федяев отметил, что беспилотные автомобили уже проехали 9,5 миллионов километров по трассам без аварий, что доказывает готовность технологии к использованию.

Отмечается, что законопроект установит правила для беспилотного транспорта, определит ответственность производителей и владельцев, а также введет строгие требования к безопасности. Это позволит начать использование автомобилей пятого уровня автономности на дорогах уже в 2028 году.