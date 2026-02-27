Из Рязанской области депортированы пять нарушивших закон мигрантов

На этой неделе из Центра временного содержания иностранных граждан в Рязанской области были депортированы пять человек, которые ранее совершили преступления и правонарушения. Об этом сообщили на сайте УМВД по региону.

Среди них — два гражданина Закавказья, один из Средней Азии и один из Восточной Европы. Они осуждены за такие преступления, как незаконное хранение наркотиков, хулиганство, вымогательство и повреждение имущества. Один из мигрантов также выдворен за нарушение миграционных правил.

Мигранты выехали в аэропорт «Домодедово» для возвращения на родину, им запрещен въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.