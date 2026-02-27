Рязань
Грузовики не могут доставить товар в магазины в центре Рязани из-за неочищенных дорог
Грузовики не могут доставить товар в магазины в центре Рязани из-за неочищенных дорог. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

По словам рязанцев, в магазин «Дикси», расположенный между улицами Татаркой и Стройков, уже 4 дня не могут доставить товар из-за нечищеной дороги.

«Магазин уже 4 дня стоит пустой. Машина не может проехать, чтобы отгрузить товар», — рассказали местные жители.

Рязанцы также поделились кадрами неочищенных пешеходных дорог на Первомайским проспекте.