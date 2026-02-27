Грибы из рязанских теплиц проверят на пестициды и агрохимикаты

Специалисты управления 25 февраля отобрали в теплицах ООО «Сельское грибное хозяйство» пробы грибов (вешенок), чтобы проверить их на содержание пестицидов и агрохимикатов. Образцы направлены в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Если нарушения установят, то в отношении предприятия примут соответствующие меры.

