«Газета. Ru»: врачи рассказали об опасности колы без сахара

Ежедневное употребление банки колы без сахара негативно сказывается на памяти и способности подбирать слова. Об этом рассказала врач-эндокринолог Юлия Атаманова. По мнению врача, причина кроется в сахарозаменителе аспартаме. Исследования на мышах показали, что при его использовании у животных снижалась способность к запоминанию. Важно отметить, что используемая доза аспартама была в семь раз меньше той, которая сегодня считается безопасной.

«Есть и другое исследование от октября 2025 года на людях, в котором участники выпивали ежедневно всего лишь 300 мл напитка с сахарозаменителями. В этом исследовании потребление аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритритола, сорбитола и ксилита было связано с более быстрым снижением когнитивных функций, особенно памяти и вербальной беглости. Я ни в коем случае не хочу никого пугать и демонизировать сахарозаменители. Лично я не собираюсь вовсе отказываться от колы без сахара, но пить ее каждый день точно не стоит», — отметила Атаманова.

При этом врач рекомендует не более одного-двух стаканов по 300 мл еженедельно.

