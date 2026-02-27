«Чистики» застряли во время уборки снега в Рязани

Инцидент произошел на улице Гагарина. По словам рязанцев, снег на пешеходной дорожке расчищали два автомобиля, но один из них застрял. «Люди с двух сторон стояли по пояс в снегу и не могли пройти. Просьба нашу прекрасную администрацию взять это во внимание! Просто ужас, я пришла на работу в мокрых штанах и носках», — отметили в посте.

«Чистики» застряли во время уборки снега в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Инцидент произошел на улице Гагарина. По словам рязанцев, снег на пешеходной дорожке расчищали два автомобиля, но один из них застрял.

«Люди с двух сторон стояли по пояс в снегу и не могли пройти. Просьба нашу прекрасную администрацию взять это во внимание! Просто ужас, я пришла на работу в мокрых штанах и носках», — отметили в посте.