«АвтоВАЗ»: январь и февраль стали худшими за 20 лет месяцами для российского авторынка
Два первых месяца 2026 года стали худшими для российского авторынка за последние 20 лет, заявил директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин на форуме ForAuto 2026.

По оценке Костромина, рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) может оживиться во втором полугодии, и тогда получится повторить результат прошлого года.

Ранее «АвтоВАЗ» прогнозировал, что в 2026 году в России продадут 1,5 млн легковых машин и LCV — это на 7% больше показателя 2025 года.

В январе глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял о планах увеличить продажи новых автомобилей Lada до 370 тысяч (примерно на 9% больше прошлогоднего результата — 338,49 тысячи машин).

Однако «Автостат» сообщил, что продажи Lada в январе упали на 28,7% по сравнению с прошлым годом, а весь авторынок просел на 16%.

Отмечается, что «АвтоВАЗ» уже снизил цены на автомобили Lada Aura и Largus, но при этом поднял стоимость других машин, включая самую продаваемую в России Lada Granta.