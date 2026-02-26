Жители Рязани остались без горячей воды и отопления

Для проведения ремонта водоподогревателя на центральном тепловом пункте (ЦТП) ориентировочно до 12:00 приостановлена подача горячей воды на улицах: 2-я Железнодорожная, дома №№ 12, 30, 32, 34, 38, 38 корпус 1; Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 корпус 1, 6, 6 корпус 1; Типанова, дом № 21. Ориентировочно до 14:00 отключили отопление для замены прибора учета по адресам: улица Тимакова, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12к1, 14, 16; улица Новоселов, дом № 21; Касимовское шоссе, дома №№ 42, 42 корпус 1. В домах №№ 36 и 38 на улице Есенина не будет примерно до 14:00 горячей воды из-за устранения повреждения на трубопроводе.

Жители Рязани остались без горячей воды и отопления в четверг, 26 февраля. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

