Жители Рязани остались без горячей воды и отопления
Жители Рязани остались без горячей воды и отопления в четверг, 26 февраля. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

Для проведения ремонта водоподогревателя на центральном тепловом пункте (ЦТП) ориентировочно до 12:00 приостановлена подача горячей воды на улицах:

  • 2-я Железнодорожная, дома №№ 12, 30, 32, 34, 38, 38 корпус 1;
  • Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 корпус 1, 6, 6 корпус 1;
  • Типанова, дом № 21.

Ориентировочно до 14:00 отключили отопление для замены прибора учета по адресам:

  • улица Тимакова, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12к1, 14, 16;
  • улица Новоселов, дом № 21;
  • Касимовское шоссе, дома №№ 42, 42 корпус 1.

В домах №№ 36 и 38 на улице Есенина не будет примерно до 14:00 горячей воды из-за устранения повреждения на трубопроводе.