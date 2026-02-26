Во Владивостоке у подростка открылось кровотечение после употребления Coca-Cola

Во Владивостоке у подростка открылось кровотечение после употребления Coca-Cola. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 12-летнего мальчика госпитализировали в больницу с сильной болью в животе. Во время обследования врачи нашли кровоизлияния на слизистой желудка — это могло привести к эрозивному гастриту.

По словам медиков, подросток часто пил сильногазированные напитки. Теперь его ждет долгое лечение.