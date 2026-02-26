Ветеран здравоохранения из Спасского округа отметила 90-летний юбилей

Жительница села Старый Киструс Спасского округа Александра Васильевна Буданова отметила 90-летие. Об этом сообщили в администрации.

Жительница села Старый Киструс Спасского округа Александра Васильевна Буданова отметила 90-летие. Об этом сообщили в администрации.

Большую часть жизни она посвятила работе в медицине — трудилась фельдшером и оказывала помощь односельчанам.

В Старом Киструсе ее знают как опытного специалиста, к которому обращались за поддержкой и советом в самые разные моменты жизни.

Фото: администрация Спасского муниципального округа.