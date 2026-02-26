В Сасове начали чинить водопроводную трубу после порыва, временно отключена вода

Вечером 25 февраля в районе магазина № 26 в городе Сасово произошел порыв чугунной водопроводной трубы диаметром 200 мм. Коммунальные службы занимаются ликвидацией аварии на водопроводе. По информации работников ЖКХ, поскольку место проведения работ расположено рядом с проезжей частью, грунт из котлована не может быть складирован на месте и вывозится на самосвалах. В связи с устранением аварии холодное водоснабжение временно отключено для нескольких многоквартирных домов в микрорайоне Южный. Горячее водоснабжение продолжается в обычном режиме.

В Сасове ведутся работы по устранению порыва водопроводной трубы. Об этом пишет ИД «Пресса».

Вечером 25 февраля в районе магазина № 26 в городе Сасово произошел порыв чугунной водопроводной трубы диаметром 200 мм.

Коммунальные службы занимаются ликвидацией аварии на водопроводе. По информации работников ЖКХ, поскольку место проведения работ расположено рядом с проезжей частью, грунт из котлована не может быть складирован на месте и вывозится на самосвалах.

В связи с устранением аварии холодное водоснабжение временно отключено для нескольких многоквартирных домов в микрорайоне Южный. Горячее водоснабжение продолжается в обычном режиме.