Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 77.12 0.65 27/02
ЦБ EUR 91.03 0.71 27/02
Нал. USD 77.00 / 76.70 26/02 17:50
Нал. EUR 91.20 / 91.60 26/02 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
391
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
975
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
549
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Сасове начали чинить водопроводную трубу после порыва, временно отключена вода
Вечером 25 февраля в районе магазина № 26 в городе Сасово произошел порыв чугунной водопроводной трубы диаметром 200 мм. Коммунальные службы занимаются ликвидацией аварии на водопроводе. По информации работников ЖКХ, поскольку место проведения работ расположено рядом с проезжей частью, грунт из котлована не может быть складирован на месте и вывозится на самосвалах. В связи с устранением аварии холодное водоснабжение временно отключено для нескольких многоквартирных домов в микрорайоне Южный. Горячее водоснабжение продолжается в обычном режиме.

В Сасове ведутся работы по устранению порыва водопроводной трубы. Об этом пишет ИД «Пресса».

Вечером 25 февраля в районе магазина № 26 в городе Сасово произошел порыв чугунной водопроводной трубы диаметром 200 мм.

Коммунальные службы занимаются ликвидацией аварии на водопроводе. По информации работников ЖКХ, поскольку место проведения работ расположено рядом с проезжей частью, грунт из котлована не может быть складирован на месте и вывозится на самосвалах.

В связи с устранением аварии холодное водоснабжение временно отключено для нескольких многоквартирных домов в микрорайоне Южный. Горячее водоснабжение продолжается в обычном режиме.