В Рязанской области около трех недель не могут вывезти мусор из-за сугробов
По словам очевидцев из Первушкино, мусор не вывозят с 5 февраля. Все дело в том, что мусоровоз не пожет подъехать к бакам, чтобы забрать отходы.
Фото: «Подслушано Спас-Клепики».