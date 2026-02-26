В Рязанской области мужчина до смерти избил знакомого

Инцидент произошел в городском парке в Ряжске. Пьяный 31-летний местный житель поругался со знакомым и нанес ему множественные удары ногами по голове. От травм потерпевший скончался. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 13,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев. Кроме того, в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн. рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

