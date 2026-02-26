Рязань
В Рязани снизилось количество преступлений, которые совершали мигранты
Начальник УМВД России по Железнодорожному району Рязани Сергей Кирющенков выступил с отчетом на заседании городской думы. 26 февраля он рассказл, что Рязанская область сохраняет миграционную привлекательность для граждан республик Средней Азии, Кавказа и других стран.

Как рассказал Кирющенков, криминальная активность среди мигрантов в регионе сократилась. В 2025 году иностранцами совершено 110 преступлений против 136 годом ранее (снижение на 19,1%), в том числе значительно уменьшилось количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан — с 22 до 6 (-72,7%).

В течение 2025 года полиция зарегистрировала 408 преступлений миграционной направленности (в 2024 году — 403), к административной ответственности приклекли более 3,4 тысячи человек.

Районные суды вынесли 191 решение об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, тогда как в 2024 году таких решений было 476.