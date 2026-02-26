В Рязани на улице Соборной произошел пожар
В Рязани произошло возгорание в здании фонда защиты должников на улице Соборной. Внутри помещения огонь успел повредить конструкции, сильное задымление распространилось по помещению.
На место оперативно прибыли пожарные и бригады скорой помощи.
По предварительным данным, информации о пострадавших пока нет. Причины возгорания устанавливаются. Специалисты проводят проверку и оценивают масштаб повреждений.