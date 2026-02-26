В Рязани изменили движение общественного транспорта из-за уборки снега

На улице Княжье Поле 26 февраля будут работать уборочные машины. Из-за этого автобус маршрута № 46 «Княжье Поле — Олимпийский городок» следует до остановки «Телезавод». Как отметили в мэрии, изменения продлятся до окончания работ. Рязанцев призвали по возможности не парковать автомобили на обочинах, где проходит общественный транспорт. Отмечается, что это затрудняет движение автобусов и троллейбусов и препятствует работе снегоуборочной техники.