В Рязани ДТП парализовало движение по улице
ДТП случилось на проезде Шабулина 26 февраля. Столкнулись фура и эвакуатор. Авария парализовала движение по улице. «У „Вторчермета“ полностью парализовано движение. Десятки водителей ждут», — отметили очевидцы.
