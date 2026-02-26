В России появится новый ГОСТ на пиво

Новый ГОСТ появится в 2027 году. Он уточнит термины «пиво» и «безалкогольное пиво». Также текущий стандарт предполагает использование только пшеничного и ячменного солода, а в новом добавят ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.