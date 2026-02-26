Рязань
В детсадах будут проводить «Разговоры о важном» в формате «Добрых игр»
Программа «Разговоры о важном» в детских садах теперь будет проводиться под названием «Добрые игры». Об этом сообщил руководитель Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков на первом заседании организационного комитета по проведению года дошкольного образования, передает РБК.

«Добрые игры» представляют собой комплект методических материалов для работы с детьми, включающий игры, беседы, творческие задания, чтение книг, а также задания, которые дети могут выполнять самостоятельно — раскраски, лабиринты, мозаики и прочее. Материалы рассчитаны на две возрастные группы: 3-5 лет и 5-7 лет.

Инициатива рассчитана не только на воспитателей, но и на родителей: материалы содержат рекомендации о том, во что играть с ребенком дома, какие мультфильмы смотреть и какие книги читать.

В рамках темы «Бабушки и дедушки», например, детям до 3 лет рекомендуют смотреть серии мультфильма «Лунтик», а детям старшего возраста — «Лунтика», «Простоквашино», «Фиксики» и «Три кота».

В Институте воспитания предусмотрены шесть тематических блоков для работы с детьми: «Мой любимый детский сад», «Сезонная безопасность: осень», «Сельское хозяйство», «Бабушки и дедушки», «Народы России» и «Уголок России — край родной».