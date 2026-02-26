Умер актёр из сериалов «Бригада» и «Склифосовский» Владимир Довжик

Актера не стало 24 февраля. Ему было 58 лет. По данным Mash, причиной его смерти стал инсульт. Довжик начал свою карьеру в кино в 1993-м с фильма «На Муромской дорожке». На его счету больше ста ролей в кино и сериалах, среди которых «Бригада», «Склифосовский», «Мосгаз», «Балабол», «Конец прекрасной эпохи».

