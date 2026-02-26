Рязань
Умер актёр из сериалов «Бригада» и «Склифосовский» Владимир Довжик
Актера не стало 24 февраля. Ему было 58 лет. По данным Mash, причиной его смерти стал инсульт. Довжик начал свою карьеру в кино в 1993-м с фильма «На Муромской дорожке». На его счету больше ста ролей в кино и сериалах, среди которых «Бригада», «Склифосовский», «Мосгаз», «Балабол», «Конец прекрасной эпохи».

Умер актёр из сериалов «Бригада» и «Склифосовский» Владимир Довжик. Об этом сообщает Московский драматический театр «Человек» во «ВКонтакте».

Актера не стало 24 февраля. Ему было 58 лет. По данным Mash, причиной его смерти стал инсульт.

Довжик начал свою карьеру в кино в 1993-м с фильма «На Муромской дорожке». На его счету больше ста ролей в кино и сериалах, среди которых «Бригада», «Склифосовский», «Мосгаз», «Балабол», «Конец прекрасной эпохи».