Учеников рязанской школы перевели на дистанционное обучение

На дистанционное обучение с 26 февраля по 2 марта перевели учеников 1-11 классов Кадомской средней школы. Причина — высокая заболеваемость вирусами. «В связи с увеличением заболеваемости гриппом и респираторными вирусными инфекциями больше двадцати процентов школьников Кадомской школы, мы решили перевести детей на дистанционное обучение», — отметила начальник отдела образования администрации Кадомского округа Татьяна Хомягина. Она добавила, что 2 марта на основании всех данных решат, вернутся ли ученики в школу.

Учеников рязанской школы перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил ИД «Пресса».

На дистанционное обучение с 26 февраля по 2 марта перевели учеников 1-11 классов Кадомской средней школы. Причина — высокая заболеваемость вирусами.

«В связи с увеличением заболеваемости гриппом и респираторными вирусными инфекциями больше двадцати процентов школьников Кадомской школы, мы решили перевести детей на дистанционное обучение», — отметила начальник отдела образования администрации Кадомского округа Татьяна Хомягина.

Она добавила, что 2 марта на основании всех данных решат, вернутся ли ученики в школу.