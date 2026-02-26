Троллейбусы встали на Театральной площади из-за брошенных машин

Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». По словам очевидцев, автомобили оставили прямо возле пешеходного перехода, на уровне троллейбусных линий. В результате общественный транспорт проехать не смог. Отмечается, что на улице образовалась пробка.

