Троллейбусы встали на Театральной площади из-за брошенных машин
Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». По словам очевидцев, автомобили оставили прямо возле пешеходного перехода, на уровне троллейбусных линий. В результате общественный транспорт проехать не смог. Отмечается, что на улице образовалась пробка.
