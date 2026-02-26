Трамп заявил, что хочет, чтобы конфликт на Украине закончился через месяц

Отмечается, что Зеленский настроя Трампа не разделил, он выразил надежду на то, что конфликт закончится в 2026 году. Разговор Трампа и Зеленского вечером 25 февраля стал их первым контактом после встречи в Давосе, которая состоялась в конце января

Трамп заявил, что хочет, чтобы конфликт на Украине закончился через месяц. Об этом он заявил Зеленскому в ходе телефонного разговора, цитату приводит «Лента. ру».

Отмечается, что Зеленский настроя Трампа не разделил, он выразил надежду на то, что конфликт закончится в 2026 году.

Разговор Трампа и Зеленского вечером 25 февраля стал их первым контактом после встречи в Давосе, которая состоялась в конце января