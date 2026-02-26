Трактор завалил снегом подъезд и дорогу в Шилово

Жители улицы Луговой в Шилово пожаловались на работу коммунальной техники после снегопадов. По словам очевидцев, 26 февраля трактор чистил улицу мимо дома № 2, однако после работ завалил подход к первому подъезду и поехал на выезд с поднятым ковшом. Пост с жалобой появился в группе «Подслушано Шилово» во ВКонтакте.

Местные жители отмечают, что дорога к дому осталась нечищеной, из-за чего вчера скорая не смогла подъехать к дому — машина застряла. Пешеходам ходить по снегу крайне опасно, особенно пожилым людям.

По словам очевидцев, обращения к коммунальным службам пока результата не дали.

Фото: «Подслушано Шилово».