Суд потребовал частично возместить ущерб рязанке после ДТП

В Рязанском районном суде рассмотрели дело, в котором истец В. потребовала от ответчика Ч. возмещения ущерба после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Известно, что в 2021 году произошло столкновение, и виновником был признан ответчик. У автомобиля истца остались повреждения, и обе стороны имели страховки.

Истец обратилась в свою страховую компанию и получила 400 000 рублей на восстановление автомобиля. Однако независимая экспертиза показала, что стоимость ремонта превышает эту сумму. Поэтому истец решила, что ответчик должен выплатить ей разницу между рыночной стоимостью автомобиля и уже полученным страховым возмещением.

Суд изучил все материалы дела, провел экспертизу и выслушал участников процесса. В результате суд частично удовлетворил требования истца.