Солотчинское шоссе встало в пробку
Затор образовался на подъезде к Солотчинскому мосту в направлении Рязани утром в четверг, 26 февраля. При этом, согласно «Яндекс Картам», в областном центре зафиксированы девятибалльные пробки.
Фото в галерее — «Яндекс Карты».