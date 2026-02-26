Скончалась актриса, сыгравшая Снежную королеву

Наталья Климова скончалась в среду, 25 февраля. Ей было 87 лет. Согласно данным портала «Кино-Театр. РУ», актриса родилась 27 февраля 1938-го. Год проучилась в строительном институте, после чего поступила в театральную студию при МХАТ, которую окончила в 1963 году. Работала в театре «Современник». В кино стала сниматься с 1963 года. Состояла в браке с народным артистом РСФСР Владимиром Заманским. Они поселились в Муроме в 1998-м. Артистка известна по ролям в фильмах «Снежная королева», «Гиперболоид инженера Гарина», «Снегурочка», «Сказы Уральских гор».

