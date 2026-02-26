Силы ПВО сбили за ночь над Россией 17 БПЛА

БПЛА самолетного типа перехватили в период с 23.00 25 февраля до 7.00 26 февраля. Семь дронов уничтожили над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской. По одному БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской областями, а также над Черным и Азовским морями.

Силы ПВО сбили за ночь над Россией 17 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа перехватили в период с 23.00 25 февраля до 7.00 26 февраля.

Семь дронов уничтожили над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской.

По одному БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской областями, а также над Черным и Азовским морями.