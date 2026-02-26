Сборная Рязанской НПК участвует XIV Зимних спортивных играх «Роснефти» в Сочи

Спортсмены РНПК участвуют в XIV Зимних спортивных играх «Роснефти». Корпоративный форум проходит в Сочи с 25 по 28 февраля, объединив представителей 34 дочерних предприятий компании со всей страны.

В программу соревнований включены наиболее популярные зимние дисциплины: хоккей, лыжные гонки и биатлон. Развитие физической культуры и популяризация здорового образа жизни являются приоритетными направлениями социальной политики «Роснефти». Спортивные игры, ставшие неотъемлемой частью корпоративной культуры еще в 2005 году, служат не только площадкой для рекордов, но и эффективным инструментом укрепления командного духа и преемственности традиций.

На сегодняшний день более 60% работников завода систематически занимаются различными видами спорта. Для обеспечения качественного тренировочного процесса предприятие арендует спортивные залы города.

На предприятии сформированы две ледовые дружины, которые на протяжении четырех сезонов выступают в региональном чемпионате Ночной Хоккейной Лиги в дивизионах «Лига Надежды» и «Любитель 40+".

Кроме того, уже три года подряд РНПК выступает организатором корпоративного турнира по хоккею в формате 3×3 «Шайба Роснефти», принимая на льду команды из дочерних обществ компаний.

Спортсмены предприятия регулярно участвуют в лыжных гонках и всероссийском чемпионате по зимнему рыбатлону. По выходным для сотрудников, ветеранов завода и их семей организуются коллективные лыжные выезды в пригород Рязани с обеспечением бесплатного трансфера.

Кроме того, ежегодно на заводе проводится внутризаводская Спартакиада по разным видам спорта. После формируется команда, которая представляет предприятие на зональном туре корпоративной Летней Спартакиады.

В 2026 году предприятие в 13-й раз примет зональные состязания на спортивных площадках в Рязанской области, где соберутся нефтяники из разных дочерних предприятий.

Каждый год в РНПК проводят фестиваль спорта «За здоровьем всей семьей», который собирает несколько десятков семей сотрудников с детьми и их болельщиков.

Спортсмены предприятия также участвуют в городских, областных и всероссийских спортивных состязаниях.

Фото предоставили в РНПК.