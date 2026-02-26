Рязанке-инвалиду обошлись услуги сантехника в 88 000 рублей

По словам очевидцев, сантехник заменил смеситель и два полотенцесушителя, а также установили два крана. Отмечается, что объявление таких дорогих услуг висят на подъездах Рязани. Судя по договору, 88 100 рублей пришлось заплатить за вызов, закупку материалов, демонтаж паек полотенцесушителя, а затем их пайку. Также в стоимость вошли демонтаж и установка смесителя, демонтаж, сборка и установка сифона.

