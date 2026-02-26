Рязанцам приходится подставлять ведра на лестничную клетку из-за протекшей крыши
По словам очевидцев, потоп произошел в доме на Первомайском проспекте, 29/2. Они отметили, что ведра на ступенях не спасают ситуацию.
Фото: «Про Город Рязань | Новости Рязани и области».