Россиянам объяснили, может ли учитель забрать телефон у ученика

Об этом заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина рассказала РИА Новости. По ее словам, если школьник на уроке сидит в телефоне, то учитель может сделать замечание и попросить убрать гаджет. При повторном нарушении педагог имеет права временно забрать смартфон и вернуть его после урока или в конце учебного дня, если это оговорено в локальном нормативном акте. Елена Елшина уточнила, что об инциденте можно уведомить родителей и администрацию школы. Она подчеркнула, что на постоянной основе или против воли ребенка забрать телефон учитель не имеет права, это могут расценить как самоуправство.

