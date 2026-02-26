Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 2026 12:19
362
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
964
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
541
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 132
Россиянам объяснили, может ли учитель забрать телефон у ученика
Россиянам объяснили, может ли учитель забрать телефон у ученика. Об этом заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина рассказала РИА Новости.

По ее словам, если школьник на уроке сидит в телефоне, то учитель может сделать замечание и попросить убрать гаджет. При повторном нарушении педагог имеет права временно забрать смартфон и вернуть его после урока или в конце учебного дня, если это оговорено в локальном нормативном акте.

Елена Елшина уточнила, что о случившемся можно уведомить родителей и администрацию школы.

Она подчеркнула, что на постоянной основе или против воли ребенка забрать телефон учитель не имеет права, потому что изъятие имущества, даже временное, могут расценить как самоуправство.