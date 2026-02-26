Россиян предупредили о фейковой рассылке и запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах

Отмечается, что письма рассылаются с электронной почты rsockanc56@mail.ru. Они оформлены как официальные документы территориального Управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Россиян предупредили, что все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru.

Россиян предупредили о фейковой рассылке и запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

