РКН прокомментировал новости о полной блокировке Telegram

РКН не подтвердил и не опроверг информацию о полной блокировке мессенджера Telegram в России к началу апреля. В ведомстве заявили, что им «нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Ранее СМИ сообщили, что мессенджер в России может быть полностью заблокирован к указанному сроку.