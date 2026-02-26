РИА Новости: с 1 марта алименты больше не будут считать от МРОТ

Теперь сумма алиментов в доходах семьи увеличится из-за превышения средней зарплаты над МРОТ, что может изменить оценку нуждаемости и право на пособие. Алименты, назначенные через суд, учитываются фактически. Без судебного решения фонд рассчитывает их на основе средней зарплаты региона. Эксперт советует оформить алименты через судебный приказ или нотариальное соглашение для учета реальных сумм.

С 1 марта алименты при оформлении единого пособия будут рассчитываться не от МРОТ, а от средней зарплаты по региону. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.

«С 1 марта, когда алименты не подтверждены судебным актом, фонд будет считать их от среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по региону», — сказала Свечникова.

