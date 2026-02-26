Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, подготовленный по итогам прямой линии с россиянами 19 декабря 2025 года и итоговой пресс-конференции. Документ опубликован на
В список поручений включено 13 пунктов, разделённых на 4 группы, которые касаются мер социальной поддержки, помощи ветеранам СВО, лекарственного обеспечения, строительства соцобъектов, расселения ветхого жилья, тарифов ЖКХ и других актуальных вопросов.
По социальным вопросам президент поручил:
проработать изменения условий семейной ипотеки с возможностью покупки вторичного жилья;
рассмотреть вопрос о продлении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
подготовить меры поддержки работающих родителей;
проверить выплаты помощи семьям погибших и пропавших без вести бойцов СВО;
подготовить предложения по господдержке фильмов, посвящённых участникам спецоперации.
В сфере здравоохранения Путин поручил:
проконтролировать цены на жизненно важные лекарства;
обеспечить бесперебойные поставки медикаментов для льготников в аптеки.
Кроме того, глава государства поручил усилить контроль за соблюдением застройщиками сроков ввода жилья, а также рассмотреть меры по строительству социальных объектов, расселению ветхого жилья и контролю тарифов ЖКХ.