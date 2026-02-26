Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, подготовленный по итогам прямой линии с россиянами 19 декабря 2025 года и итоговой пресс-конференции. Документ опубликован на сайте Кремля. В список поручений включено 13 пунктов, разделённых на 4 группы, которые касаются мер социальной поддержки, помощи ветеранам СВО, лекарственного обеспечения, строительства соцобъектов, расселения ветхого жилья, тарифов ЖКХ и других актуальных вопросов.