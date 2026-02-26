Рязань
Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии
По социальным вопросам президент поручил:

  • проработать изменения условий семейной ипотеки с возможностью покупки вторичного жилья;

  • рассмотреть вопрос о продлении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

  • подготовить меры поддержки работающих родителей;

  • проверить выплаты помощи семьям погибших и пропавших без вести бойцов СВО;

  • подготовить предложения по господдержке фильмов, посвящённых участникам спецоперации.

В сфере здравоохранения Путин поручил:

  • проконтролировать цены на жизненно важные лекарства;

  • обеспечить бесперебойные поставки медикаментов для льготников в аптеки.

Кроме того, глава государства поручил усилить контроль за соблюдением застройщиками сроков ввода жилья, а также рассмотреть меры по строительству социальных объектов, расселению ветхого жилья и контролю тарифов ЖКХ.