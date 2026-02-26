Подростки в Рязани в 2025 году совершили больше преступлений, чем в 2024

На заседании гордумы в Рязани с отчетом выступил начальник УМВД России по Железнодорожному району Рязани Сергей Кирющенков. В выступлении он отметил, что благодаря работе участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних в 2025 году стало меньше преступлений на бытовой почве (с 90 до 61) и преступлений, совершенных в состоянии опьянения (с 268 до 166). В отчете прозвучала информация, что количество преступлений, совершенных подростками, выросло на 18% — с 55 до 65 случаев. Тяжких и особо тяжких преступлений среди них стало больше на 18% (с 37 до 44).
57 из 65 преступлений (почти 88%) подростки совершили ночью — с 22:00 до 6:00. Правоохранители связали это с недостаточным контролем со стороны родителей.
В 2025 году раскрыли 65 подростковых преступлений. Чаще всего это кражи и имущественные правонарушения (20 случаев), а также преступления, связанные с наркотиками и распространением запрещенного контента (21 случай). Также зафиксированы:
- преступления против половой неприкосновенности;
- поджоги объектов связи и железнодорожного транспорта;
- распространение личных данных школьников через Telegram;
- изготовление и рассылка порнографических материалов с участием несовершеннолетних;
- случаи экстремистской активности и передачи сведений иностранным службам.