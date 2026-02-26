Подростки в Рязани в 2025 году совершили больше преступлений, чем в 2024

На заседании гордумы в Рязани начальник УМВД по Железнодорожному району Сергей Кирющенков сообщил, что в 2025 году снизилось количество бытовых преступлений (с 90 до 61) и преступлений в состоянии опьянения (с 268 до 166). Однако подростковая преступность выросла на 18% — с 55 до 65 случаев, тяжких преступлений среди подростков стало больше с 37 до 44. Почти 88% подростковых преступлений (57 из 65) совершаются ночью с 22:00 до 6:00, что связывают с недостатком родительского контроля. Раскрыто 65 подростковых преступлений, среди которых кражи, имущественные нарушения, преступления с наркотиками и распространением запрещённого контента. Также зарегистрированы поджоги, преступления против половой неприкосновенности, распространение личных данных и экстремистская активность.