Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 77.12 0.65 27/02
ЦБ EUR 91.03 0.71 27/02
Нал. USD 77.00 / 76.70 26/02 17:50
Нал. EUR 91.20 / 91.60 26/02 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
391
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
975
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
549
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Подростки в Рязани в 2025 году совершили больше преступлений, чем в 2024
На заседании гордумы в Рязани начальник УМВД по Железнодорожному району Сергей Кирющенков сообщил, что в 2025 году снизилось количество бытовых преступлений (с 90 до 61) и преступлений в состоянии опьянения (с 268 до 166). Однако подростковая преступность выросла на 18% — с 55 до 65 случаев, тяжких преступлений среди подростков стало больше с 37 до 44. Почти 88% подростковых преступлений (57 из 65) совершаются ночью с 22:00 до 6:00, что связывают с недостатком родительского контроля. Раскрыто 65 подростковых преступлений, среди которых кражи, имущественные нарушения, преступления с наркотиками и распространением запрещённого контента. Также зарегистрированы поджоги, преступления против половой неприкосновенности, распространение личных данных и экстремистская активность.

На заседании гордумы в Рязани с отчетом выступил начальник УМВД России по Железнодорожному району Рязани Сергей Кирющенков. В выступлении он отметил, что благодаря работе участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних в 2025 году стало меньше преступлений на бытовой почве (с 90 до 61) и преступлений, совершенных в состоянии опьянения (с 268 до 166). В отчете прозвучала информация, что количество преступлений, совершенных подростками, выросло на 18% — с 55 до 65 случаев. Тяжких и особо тяжких преступлений среди них стало больше на 18% (с 37 до 44).

57 из 65 преступлений (почти 88%) подростки совершили ночью — с 22:00 до 6:00. Правоохранители связали это с недостаточным контролем со стороны родителей.

В 2025 году раскрыли 65 подростковых преступлений. Чаще всего это кражи и имущественные правонарушения (20 случаев), а также преступления, связанные с наркотиками и распространением запрещенного контента (21 случай). Также зафиксированы:

  • преступления против половой неприкосновенности;
  • поджоги объектов связи и железнодорожного транспорта;
  • распространение личных данных школьников через Telegram;
  • изготовление и рассылка порнографических материалов с участием несовершеннолетних;
  • случаи экстремистской активности и передачи сведений иностранным службам.