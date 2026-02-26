Pepsi зарегистрировала сразу 10 товарных знаков в РФ

С 2024 по 2025 год «ПепсиКо» подала заявки на регистрацию новых торговых марок. Также Роспатент одобрил регистрацию чипсов «Lay's Stix» (фиолетовая и зеленая упаковки), сухариков «Хрус Team. Барная коллекция», чипсов-тортилий «Doritos», снеков «Cheetos» со вкусом чили, а также газированных напитков «Aqua Minerale» и «Rockstar».

PepsiCo зарегистрировала в России десять новых товарных знаков. Об этом сообщили РИА Новости на основании данных из электронной базы Роспатента.

