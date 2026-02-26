На улице Островского из-за снега протекает крыша многоквартирного дома

Инцидент произошел в доме № 40 на улице Островского 40. По словам жителей, крыше протекает уже неделю. «Жильцы 4 и 3 этажей терпят убытки по сделанному ремонту в квартирах. ЖКХ не отреагировало, мы обратились в Жилинспекцию, а они посоветовали не покупать квартиры на последних этажах», — рассказала одна из жильцов дома. Рязанка отметила. что 25 февраля специалисты все-таки прочистили крышу, но «только с лицевой стороны». «Почистили все только с лицевой стороны, на просьбы жильцов поотбивать чуть-чуть дальше от края ответили: „мы лучше знаем“. Сбоку и сзади дома снег почищен не был», — заключила женщина.

