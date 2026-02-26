Мужчина украл виски из магазина на окраине Рязани и угрожал продавцу расправой

Инцидент произошел в поселке Дягилево. 46-летний мужчина зашел в магазин, взял с витрины две бутылки дорогого виски и спрятал их под куртку. Когда рязанца окликнула продавец, он пригрозил ей расправой и скрылся на улице. Мужчину задержали у него дома. Выяснилось, что рязанец выпивал с приятелями с утра. Когда спиртное закончилось, он решил пойти в ближайший магазин и украсть алкоголь. Возбуждено уголовное дело.

