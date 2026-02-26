Фельдшер скорой помощи дважды спас жизнь рязанцу

Житель Рязани дважды получил экстренную медицинскую помощь от фельдшеров скорой помощи. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. «Мужу 49 лет, утром он почувствовал сильную боль в спине и груди, которая мешала дышать и двигаться. Вызванная скорая тщательно осмотрела его, измерила показатели, сделала инъекции и дала рекомендации. Уже через три часа ему стало значительно легче», — рассказала супруга пациента Ирина.

По её словам, несколько лет назад фельдшер Игорь Гуськов уже спасал мужа во время COVID-19, когда поражение лёгких составило 50%.

На этот раз вместе с Гуськовым помощь оказывал фельдшер Сергей Долматов.