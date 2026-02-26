Еще несколько десятков жителей Рязанской области останутся без света

В Касимовском округе 27 февраля будут проводиться ремонтные работы. Об этом сообщила райадминистрация. Света не будет с 09:20 до 15:00 на улицах: Есенина, Нижегородская, 4-ая Сиверская, Епифанова, Прохладная, Энтузиастов, Индустриальная, Вишневая, Тенистая, Окружная (частный сектор).