Двух подростков в Рязани оштрафовали за курение в общественном месте

Комиссия рассмотрела два дела об административном правонарушении, связанном с курением табака, потреблением никотиносодержащей продукции, в том числе и электронных сигарет в общественном месте. В результате подросткам назначили штрафы в размере 500 рублей.

Двух подростков в Рязани оштрафовали за курение в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба комиссии по делам несовершеннолетних.

