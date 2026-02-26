Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
385
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
974
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
548
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 149
Двух подростков в Рязани оштрафовали за курение в общественном месте
Двух подростков в Рязани оштрафовали за курение в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба комиссии по делам несовершеннолетних.

Комиссия рассмотрела два дела об административном правонарушении, связанном с курением табака, потреблением никотиносодержащей продукции, в том числе и электронных сигарет в общественном месте.

В результате подросткам назначили штрафы в размере 500 рублей.