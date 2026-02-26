Daily Mail: курение вейпов может спровоцировать нарушение работы органов

По данным исследователей, люди, которые используют электронные сигареты, более подвержены хронической обструктивной болезни лёгких. С таким диагнозом живут не более десяти лет. Также, по словам ученых, вейпы ослабляют иммунную систему, повышая риск опасных инфекций лёгких, повреждают зубы и дёсны.

Курение вейпов может спровоцировать нарушение работы органов. Об этом сообщает издание Daily Mail, материал цитирует RT.

