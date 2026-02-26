Рязань
Аркадий Фомин: главная задача остается прежней — устойчивое развитие страны и повышение качества жизни людей
В среду, 25 февраля, в Государственной Думе состоялся ежегодный отчет о работе Правительства РФ в 2025 году. Его представил Председатель Правительства Михаил Мишустин. В ходе обсуждения он ответил на вопросы депутатов. Также выступили руководители фракций, сообщили в региональной облдуме.

В заседании нижней палаты российского парламента принял участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. В своем комментарии он подчеркнул, что глава кабинета министров не только подвел итоги года, но и обозначил срез работы по национальным проектам:

«Несмотря на серьезное внешнее давление, страна сохраняет устойчивость и продолжает развитие. Экономика демонстрирует рост, выполняются социальные обязательства, реализуются национальные проекты. В центре внимания остается поддержка семей с детьми, модернизация здравоохранения и образования, строительство и обновление социальных объектов. Отдельный приоритет — помощь участникам СВО и их семьям. Система поддержки последовательно развивается и донастраивается».

Глава регионального парламента отметил, что в ходе обсуждения отчета председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров обозначил важный акцент: все регионы разные, и при распределении ресурсов необходимо переходить от универсальных методик к более точечным, учитывающим специфику каждой территории. Такой подход позволяет повышать эффективность межбюджетных механизмов и добиваться реального результата на местах.

«Эта логика напрямую связана с реализацией Народной программы партии „Единая Россия“. За прошедшие годы она стала инструментом реализации поручений Президента и наказов граждан в конкретные решения и объекты. В ее основе — адресность и учет потребностей людей. Работа над новой пятилетней программой уже начинается, и важно сохранить этот принцип индивидуального подхода к регионам. Главная задача остается прежней — устойчивое развитие страны и повышение качества жизни людей», — резюмировал Аркадий Фомин.

Фото: сайт рязанской облдумы.