19 террористических преступлений было совершено в Рязани в 2025 году
За 2025 год зарегистрировано 19 преступлений террористического характера и 12 преступлений экстремистской направленности. Правоохранительным органам удалось раскрыть 22 посягательства экстремистской направленности (в 2024 году — 9) и 16 преступлений террористического характера (в 2024 — 3). Все установленные лица привлечены к уголовной ответственности.

В целом оперативная обстановка в Рязани оставалась сложной, подчеркнул в отчете Кирющенков. Общее число преступлений в 2025 году выросло на 2,6% — до 4403 случаев. Увеличилось количество тяжких и особо тяжких деяний — на 9,7%. При этом снизилось число имущественных преступлений: грабежей, квартирных краж и угонов автомобилей. Однако возросло число умышленных убийств (+90%) и причинений тяжкого вреда здоровью (+72,7%).

Раскрываемость преступлений по городу составила 61,3%, а по тяжким и особо тяжким составам выросла до 59,1%.