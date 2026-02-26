19 террористических преступлений было совершено в Рязани в 2025 году

Начальник УМВД России по Железнодорожному району Рязани Сергей Кирющенков представил депутатам городской думы итоги работы полиции за 2025 год. Это произошло 26 февраля. За 2025 год зарегистрировано 19 преступлений террористического характера и 12 преступлений экстремистской направленности. Правоохранительным органам удалось раскрыть 22 посягательства экстремистской направленности (в 2024 году — 9) и 16 преступлений террористического характера (в 2024 — 3). Все установленные лица привлечены к уголовной ответственности.

В целом оперативная обстановка в Рязани оставалась сложной, подчеркнул в отчете Кирющенков. Общее число преступлений в 2025 году выросло на 2,6% — до 4403 случаев. Увеличилось количество тяжких и особо тяжких деяний — на 9,7%. При этом снизилось число имущественных преступлений: грабежей, квартирных краж и угонов автомобилей. Однако возросло число умышленных убийств (+90%) и причинений тяжкого вреда здоровью (+72,7%).

Раскрываемость преступлений по городу составила 61,3%, а по тяжким и особо тяжким составам выросла до 59,1%.